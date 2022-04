Terribile schianto sulla provinciale: morti marito e moglie in moto, 11 coinvolti

E' tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di Pasquetta a Bianzano (Bergamo), sulla strada provinciale 40. Un uomo di 56 anni e una donna di 53, marito e moglie della zona, sono morti in seguito ad uno schianto tra un'auto e tre moto che viaggiavano in gruppo. Secondo la prima ricostruzione le moto e l'auto viaggiavano in direzione opposta. L'uomo è deceduto a causa dell'incendio conseguente allo scontro, la donna per i traumi riportati.

Undici, in tutto, le persone coinvolte. Due motociclisti sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in elicottero al Papa Giovanni di Bergamo e agli Spedali Civili di Brescia. Illesa la famiglia (una coppia con un bambino piccolo) che viaggiava in automobile, nonostante le fiamme abbiano avvolto completamente la vettura. Sul posto si sono precipitati i soccorritori con quattro ambulanze e due elicotteri, oltre ai carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico.