Tragico schianto, morti padre e figlio. Fermato il pirata della strada

Tragico incidente stradale sull'autostrada A21 tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia. Sono morti un padre di 45 anni e suo figlio di 11, mentre la moglie 43enne e gli altri figli della coppia sono rimasti feriti, oltre ad altre persone (undici i feriti in totale). E, venerdì sera, è arrivata la notizia del fermo di un automobilista per omicidio stradale e omissione di soccorso.

E' successo all'una di notte tra giovedì e venerdì. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, si è trattato di un tamponamento tra due auto. La vettura su cui viaggiava la famiglia (di origini francesi) si era fermata per un'avaria. In quel momento è sopraggiunta la seconda auto, che l'ha tamponata facendola ribaltare. Il bambino di 11 anni, che si trovava dentro la vettura, è stato sbalzato all'esterno.

Fermato per omicidio stradale

Il padre è andato a soccorrerlo, ma una terza auto ha travolto e ucciso entrambi, senza fermarsi. I sanitari del 118, intervenuti con la polizia stradale e i vigili del fuoco, hanno portato al pronto soccorso di Pavia gli occupanti dell'altra auto (con alcuni traumi) e a Voghera i feriti della famiglia francese. Nella serata di venerdì è arrivata la notizia del fermo del guidatore della terza auto. L'uomo, rintracciato dalle parti di Acqui Terme (Alessandria), è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.