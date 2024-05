Auto si ribalta e vola fuori strada: uomo muore sul colpo

Sangue sulla A1. Sabato pomeriggio un uomo di 44 anni di Liscate, nel Milanese, è morto in un tragico incidente avvenuto sull'autostrada del sole tra le uscite di Lodi e Casalpusterlengo. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 18, nel territorio comunale di Livraga.

L'auto, una Seat Ibiza, è stata ritrovata in un campo a margine dell'A1. Il mezzo si è ribaltato più volte e non si esclude che prima del volo fuori strada la macchina si sia schiantata contro il guardrail. Il guidatore è stato sbalzato fuori dalla vettura.

La stradale sta lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente, che pare non abbia coinvolto altri mezzi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.