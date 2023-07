Incidente in A4, schianto in moto: morto un uomo di 34 anni

Tragedia lunedì mattina sull'autostrada A4, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo un incidente in moto. Teatro del dramma, avvenuto poco dopo le 6.30, è stato il tratto compreso tra le uscite di viale Certosa e Cormano.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per il 34enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Novate: sembra, stando alle prime ricostruzioni, che nell'incidente sia rimasta coinvolta anche un'auto. I medici hanno visitato un 54enne, conducente della macchina, rimasto però praticamente illeso.

Agli agenti spetterà ora il compito di ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Autostrade per l'Italia segnala "coda tra nodo di Pero e Cormano per incidente".