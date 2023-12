È morto Agostino Gualdi, investito da un pirata della strada e fatto ritrovare dal suo cane

Non ce l’ha fatta Agostino Gualdi, l’uomo, residente in Brianza, che domenica 3 novembre era stato investito da un pirata della strada mentre passeggiava con il cane. Ed era stato proprio il suo cane a dare l’allarme, tornando a casa da solo e ferito. L’uomo si è spento all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Agostino, originario di Bergamo, si trovava in via Comasina a Verano Brianza insieme al suo Labrador. Dopo l’impatto il cane è tornato a casa e ha fatto insospettire i famigliari che hanno iniziato a cercare l’uomo percorrendo lo stesso tragitto fatto dal cane. L’hanno trovato a terra, nascosto dagli occhi dei passanti dall’erba alta.

Nessuna traccia del pirata della strada. Le indagini sono seguite dalla Polstrada e dai carabinieri di Seregno. Intanto, si moltiplicano gli appelli dei famigliari e degli amici per riuscire a reperire qualche traccia o testimonianza. Sul gruppi Facebook di Giussano si legge: “Rinnoviamo il nostro appello, chiunque abbia visto qualcosa, qualsiasi cosa, che possa aiutare le forze dell'ordine a trovare questo essere ignobile si faccia avanti perché vogliamo giustizia per Ago ma soprattutto perché non capiti a nessun altro”.