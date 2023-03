Lo schianto tra un'auto e un camion: morto un uomo, grave il figlio

Gravissimo incidente stradale nell'hinterland di Milano venerdì mattina. Un uomo è morto sul colpo e il figlio è in gravissime condizioni in ospedale in seguito allo schianto della loro vettura contro un camion. È successo intorno alle dieci meno venti a Colturano, sulla strada provinciale 39 'Cerca'.

L'impatto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, è stato violentissimo. L'uomo deceduto aveva 55 anni, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato con l'elicottero a Niguarda il figlio di 26 anni, in codice rosso. Medicato anche il conducente del camion, un 50enne. Sul posto anche i vigili del fuoco.