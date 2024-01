Schianto in autostrada tra mezzi pesanti: uomo di 35 anni morto sul colpo

Tragedia in autostrada venerdì mattina nel Lodigiano: un uomo di 35 anni è morto in seguito allo schianto tra due mezzi pesanti e un furgone. È successo pochi minuti dopo le 10 tra Casalpusterlengo e Lodi, in direzione Milano. Lo riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'elicottero e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale di Novate Milanese, che si è occupata di mettere in sicurezza la carreggiata e dei rilievi dell'incidente. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso al traffico, poi riaperto ma con code di circa 7 chilometri e, nella carreggiata opposta, di un paio di chilometri per via dei curiosi.

Ad avere la peggio è stato il passeggero del furgone, il 35enne, morto sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Cremona con traumi al cranio, al bacino e a una gamba.