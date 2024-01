Schianto tragico sull'A7: l'auto sbanda, morto sul colpo

Tragedia lungo l'autostrada A7 Genova-Milano nella serata di martedì 9 gennaio. Un uomo di 59 anniè morto in un incidente stradale dopo che la sua automobile è sbandata schiantandosi. È successo intorno alle dieci meno un quarto nel tratto tra Bereguardo (Pavia) e Binasco (Milano), nel territorio di Casarile (Milano).

Non sono note le cause dello schianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco di Milano e la polizia stradale di Assago, i primi per aiutare nei soccorsi, la seconda per i rilievi dell'incidente e per mettere in sicurezza l'autostrada.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, già senza vita. Da quello che risulta, l'uomo sarebbe morto sul colpo.