Schianto tra bici e auto, morto un ragazzo a Milano

L'incidente all'alba in viale De Gasperi. Il 23enne è morto in ospedale

I medici hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. È morto il ragazzo, si tratterebbe di un giovane di 23 anni, che martedì mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Milano.

Il dramma si è consumato poco prima delle 7 all'incrocio tra viale De Gasperi e piazza Kennedy, a due passi dal cavalcavia del Ghisallo. Il 23enne, stando alle primissime informazioni apprese, stava viaggiando a bordo della sua bicicletta quando - per cause ancora in corso di accertamento - si sarebbe schiantato contro la fiancata destra di una Fiat 500 in sharing, con due persone a bordo.

Quando l'ambulanza e l'auto medica del 118 sono arrivate sul posto, il ciclista era in arresto cardiocircolatorio e non aveva battito. I sanitari sono riusciti a rianimarlo e lo hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico con le manovre rianimatorie ancora in corso, ma una volta in ospedale i dottori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno ascoltato a lungo la donna che era alla guida della macchina e che si è subito fermata a prestare soccorso alla vittima. I ghisa dovranno ricostruire la dinamica del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità.