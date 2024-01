Incidente a Milano, uomo in bici travolto da un'auto: morto sul colpo

Tragico incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, dove un uomo di 37 anni che viaggiava in sella a una bici elettrica è morto dopo essere stato investito da un'auto. Il dramma si è consumato verso le 2.30 all'incrocio tra via Scipione Pistrucci e viale Umbria.

Stando alle primissime informazioni apprese, il 37enne, cittadino italiano, sarebbe stato travolto da una Peugeot 208 con a bordo un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25. L'impatto è stato devastante e per il ciclista non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'auto medica, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gli occupanti del veicolo sono invece stati medicati sul posto e poi accompagnati in codice verde al pronto soccorso del Policlinico.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. L'incidente si è verificato a un incrocio regolato da semaforo, a quell'ora ancora funzionante: appare molto probabile, quindi, che uno dei due mezzi sia passato con il rosso. La macchina - secondo i primi accertamento - arrivava da piazzale Lodi e percorreva viale Umbria, mentre il 37enne in bici pare stesse attraversando il viale in direzione via Pistrucci. La ragazza che guidava la Peugeot si è subito fermata a prestare soccorso alla vittima ed è già stata ascoltata dai ghisa. Da prassi, sarà indagata per omicidio stradale.

Quello di via Pistrucci è il primo schianto del 2024 costato la vita a un ciclista. Nel 2023, un anno segnato da numerose tragedie sulle strade, erano stati invece 13 i pedoni e 5 le persone in bici che avevano perso la vita a Milano.