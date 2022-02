Bimbo di 7 anni morto dopo il tragico incidente in auto con la mamma

Per una settimana ha cercato di restare aggrappato alla vita. Per quasi sette giorni i medici hanno fatto il possibile, e l'impossibile, per salvarlo. Ma purtroppo non è servito. È morto il bimbo di 7 anni rimasto coinvolto in un tragico schianto in auto nel pomeriggio del 26 gennaio a Locate Triulzi, nel Milanese.

Quel pomeriggio, il piccolo era in auto con la mamma, di 40 anni. La vettura della donna, stando a quanto finora accertato, era finita contro una seconda macchina - con a bordo una signora di 41 anni e la figlia di 10 anni - e i due veicoli si erano poi scontrati con una terza auto, guidata da un uomo di 60 anni. Tutti i coinvolti erano finiti in ospedale in codice giallo: il 60enne San Donato per un trauma al torace, la 41enne a Melegnano, sempre per un trauma toracico, e sua figlia nello stesso ospedale per un trauma all'addome. La 40enne era invece uscita quasi illesa dallo schianto, mentre il bimbo di 7 anni - suo figlio - era stato soccorso in arresto cardiocircolatorio: rianimato, era stato portato prima all'Humanitas e poi trasferito a Bergamo.

Nelle scorse ore, stando a quanto riporta Il Giorno, i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Sul tragico incidente indagano gli agenti della polizia locale di Triulzi, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata proprio la macchina guidata dalla mamma del piccolo a invadere la corsia opposta innescando l'incidente. Resta da capire perché.