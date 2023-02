L'auto vola giù dal ponte: Bryan muore a 26 anni

L'auto che sbanda più volte, l'impatto con il guardrail - devastante - e il volo nel vuoto di sette, otto metri. È morto così, in un tragico incidente d'auto nel weekend, Bryan Franchini, 26enne di Magnago, nel Milanese.

La tragedia si è consumata poco prima dell'alba di sabato a Valduggia, paesino della Bassa Valsesia, in provincia di Vercelli. Verso le 4.30, per cause ancora tutte da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua Dacia Duster su un rettilio e ha sfondato un "parapetto" , con la macchina che è poi finita nel torrente.

Inutili i soccorsi da parte degli equipaggi del 118: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. Sul posto anche le forze dell'ordine per la ricostruzione dell'accaduto. Sembra, stando ai primi accertamenti, che nello schianto non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo.