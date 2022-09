Schianto tra auto e Suv: un morto

Un uomo di 50 anni che ha perso la vita e due feriti. Questo il pesante bilancio di uno schianto tra due auto avvenuto nella mattinata di martedì 20 settembre, poco prima delle 9, all'incrocio tra via Massari e via Ferrario a Busto Arsizio, comune del Varesotto al confine con il Milanese.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per il 50enne, che è stato trovato incastrato nelle lamiere dell'auto, una Volkswagen Golf, già in arresto cardiaco. Dopo un vano tentativo di rinanimarlo, ne hanno constatato il decesso sul posto.

A rimanere feriti anche un 47enne, conducente della Golf sulla quale viaggiava la vittima come passeggero, e una 42enne, che si trovava alla guida della seconda auto, un Suv. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale. L'uomo in codice giallo, per un trauma al torace, a Legnano; mentre la donna, in codice verde, per un trauma al collo, a Busto.

Affidati alla polizia locale i rilievi che serviranno a ricostruire la precisa dinamica del sinistro e a chiarirne le responsabilità. In base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'impatto sia avvenuto per una mancata precedenza allo stop.