Finisce fuori strada con l'auto, morto un uomo

Non c'è stato nulla da fare. È morto l'uomo di 60 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale lunedì pomeriggio a Cambiago, nel Milanese. Il tragico schianto era avvenuto verso le 17 sulla strada provinciale 176.

Stando alle prime informazioni apprese, il 60enne - residente a Cassano d'Adda - era finito fuori strada mentre percorreva la provinciale ed era rimasto intrappolato nel veicolo, tanto che per liberarlo erano dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'automobilista era stato trovato in arresto cardiocircolatorio dai soccorritori del 118 - arrivati sul posto con un'ambulanza ed un elicottero - ed era stato trasportato al pronto soccorso di Vimercate con le manovre rianimatorie in corso. Poco dopo l'arrivo in ospedale, però, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cambiago e i carabinieri della compagnia di Pioltello, cui spetterà il compito di ricostruire le cause dell'incidente. Non è escluso - anzi è l'ipotesi più verosimile - che il 60enne sia stato colto da un malore prima di finire fuori strada.