Morto un ciclista travolto da un tir nel Milanese

Un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. L'incidente mortale è avvenuto verso le 10.30 di venerdì 18 novembre in via Milano, all'altezza del civico 284, a Baranzate, hinterland nord ovest della città.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, due mezzi vigili del fuoco e carabinieri. Purtroppo per la persona travolta, un signore italiano di 81 anni, non c'era già più nulla da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto.

Soccorso, per lo spavento, anche il conducente del tir, un 50enne, che non è stato poi trasportato in ospedale. Alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dopo il quale la vittima è rimasta incastrata sotto al camion, stanno lavorando i carabinieri di Rho.

Nella mattinata di giovedì 17 novembre un'altra ciclista era andata in coma dopo essere stato investita da un'auto tra via Messina e via Calvino a Milano. Lo stesso giorno, poi, si erano celebrati i funerali di Luca Marengoni, il 14enne morto dopo essere stato investito da un tram nella mattinata di martedì 8 novembre in via Tito Livio, mentre andava a scuola. E ancora, alcuni giorni prima, il 2 novembre, una ciclista era anche lei morta, travolta da una betoniera ai Bastioni di Porta Nuova.