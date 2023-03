Travolse e uccise un ciclista: condannato a un anno per omicidio stradale

È stato condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa, l'uomo di 80 anni che, il 28 novembre 2021, travolse un ciclista di 59 anni a Cernusco sul Naviglio, causandone la morte dopo un ricovero ospedaliero di alcuni giorni. L'incidente era avvenuto lungo la strada padana superiore intorno a mezzogiorno, una domenica. L'uomo morto si chiamava Palomino Torres ed era di origine peruviana, ma viveva da tempo a Cernusco.

L'80enne, accusato di omicidio stradale, aveva scelto il rito abbreviato. È stato anche condannato a pagare, oltre alle spese legali, una provvisionale di risarcimento di 35mila euro per la moglie e di 7mila euro per ciascuno dei due fratelli della vittima, che si erano costituiti parte civile. E in sede di procedimento civile verrà deciso il reale ammontare del risarcimento.

Terribile la dinamica dell'incidente. Torres, che proveniva da una via perpendicolare alla padana, ha atteso al margine della carreggiata il momento giusto per attraversare la strada, quando è sopraggiunta l'auto guidata dall'80enne. Una perizia ha stabilito che l'automobilista guidava alla velocità di circa 70 km/h anziché i 50 km/h consentiti. Il ciclista è stato caricato sul cofano, ha battuto la testa contro il parabrezza e il tetto della vettura ed è stato sbalzato a decine di metri di distanza.