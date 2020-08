Uomo travolto dal trattore e trascinato per diversi metri: muore a 50 anni

Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 50 anni che è stato travolto e ucciso martedì pomeriggio mentre si stava muovendo a bordo della sua bicicletta a Boffalora D'Adda (Lodi).

La sua bici, per cause da accertare, è stata agganciata dalle ruote posteriori di un trattore e trascinata per alcuni metri prima che il conducente del mezzo si rendesse conto di quanto stava accadendo e si fermasse per aiutare liberare il malcapitato.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco. Non è chiaro come mai la bici sia finita sotto al veicolo agricolo. Nonostante la rapidità dei soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118, troppo gravi si sono rivelati i traumi subìti dall'uomo su tutto il corpo.