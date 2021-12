È morto il ciclista travolto da un'auto in un incidente a Cernusco (Milano)

È morto in ospedale il ciclista che domenica era stato travolto da un'auto a Cernusco sul Naviglio (Milano). Si chiamava Palomino Torres, aveva 59 anni, era di origine peruviana ma viveva nel comune dell'hinterland milanese da tempo.

Il grave incidente stradale si era verificato sulla provinciale Padana Superiore (Ss 11) all'altezza di Cernusco, pochi minuti prima di mezzogiorno. Sul posto era intervenuta l'Azienda regionale emergenza urgenza con l'elisoccorso. Oltre ai carabinieri della compagnia di Pioltello. Il 59enne era apparso fin da subito molto grave ed era stato portato in elicottero in codice rosso al San Gerardo di Monza. Lì è morto dopo alcuni giorni di agonia, mercoledì primo dicembre.

Secondo quanto ricostruito la vittima non avrebbe usato la passerella ciclopedonale ma avrebbe tentato di attraversare la via da giù. L'auto in arrivo poi lo avrebbe centrato in pieno: tanto che Palomino Torres, che tornava dal fare la spesa, era volato sul parabrezza.