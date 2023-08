Tragedia sulla provinciale: morto ciclista travolto da un Range Rover

Tragedia in Lomellina mercoledì sera. Un ciclista è stato investito lungo una strada provinciale ed è morto. Secondo quanto viene riferito, il ciclista sarebbe stato colpito da dietro da un Range Rover che procedeva nella stessa direzione di marcia, è stato sbalzato sul parabrezza e infine è caduto in un campo di riso adiacente alla carreggiata.

È successo verso le nove di sera lungo la strada provinciale 192, tra Vigevano e Gravellona Lomellina. I sanitari del 118, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte del ciclista, la cui bicicletta era completamente distrutta. I carabinieri si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

Soltanto mercoledì a Milano una donna di 43 anni è rimasta gravemente ferita in corso XXII Marzo dopo che una Smart, uscendo da una strada laterale, si era ribaltata facendo crollare un palo stradale addosso alla ciclista. Martedì mattina, in viale Caldara sempre a Milano, la 28enne Francesca Quaglia era stata travolta e uccisa da un mezzo pesante mentre era in sella alla sua bicicletta.