Incidente a Cologno, uomo investito da un'auto: morto sul colpo

Domenica pomeriggio di sangue a Cologno, nel Milanese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 79 anni. Il dramma, stando alle prime informazioni raccolte si è consumato poco dopo le 17.30 in viale Lombardia, all'altezza del civico 40.

L'anziano sarebbe stato investito da un'auto ed è morto praticamente sul colpo. I medici del 118, arrivati a bordo di un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che viveva in città. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, cui spetterà adesso il compito di ricostruire con precisione la dinamica e le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Alla guida della macchina, una Bmw X1, c'era un ragazzo di 19 anni, un giovane italiano senza precedenti e anche lui residente in paese.

Un altro incidente mortale si è verificato all'alba sulla Statale che porta a Malpensa. Lì, un 25enne è stato investito e ucciso mentre camminava a piedi sulla via a scorrimento veloce.