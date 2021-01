Incidente mortale, il giorno del suo 24° compleanno, Cristian lascia bimbo piccolo

Si chiamava Cristian Graci il ragazzo che giovedì sera ha perso la vita, proprio il giorno del suo compleanno, nell'incidente frontale avvenuto a Zibido San Giacomo (Milano) verso le 22. Il giovane è spirato all'ospedale Humanitas di Rozzano dove era stato trasportato in ambulanza in condizioni molto gravi. Residente a Lachiarella, la vittima lascia i genitori, la compagna con la quale conviveva e un bambino molto piccolo.

Schianto frontale

Nel violento schianto hanno colliso frontalmente una Fiat 500, guidata dal 24enne, e un'Audi guidata da un 30enne, che è stato portato in codice rosso all'ospedale di Pavia. L'impatto è avvenuto in località Badile, sulla strada statale 35 dei Giovi. Dopo lo scontro, l'Audi è caduta in un canale, mentre la Fiat 500 è rimasta accartocciata in strada. A rimanere coinvolti, oltre ai due automobilisti, anche un passeggero, un ragazzo di 25 anni che è stato portato in verde all'Humanitas.

Sul posto sono accorse quattro ambulanze, due automediche, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere per poi affidarli alle prime cure dei soccorritori. Per Cristian Graci, purtroppo, il trasporto in ospedale non è servito: le sue condizioni erano troppo gravi. I rilievi di legge per stabilire le cause del sinistro sono affidati ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, guidata dal capitano Alessandro Riglietti. In base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che lo schianto frontale sia avvenuto in seguito a un sorpasso.