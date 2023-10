Incidente tra un'auto e una moto, morto un 58enne

Tragico incidente stradale a Cusago, nel Milanese, mercoledì mattina. Un uomo di 58 anni, su una moto Triumph, è morto in seguito allo schianto. Trasportato in ospedale, purtroppo non ce l'ha fatta.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 6 lungo la strada provinciale 114, tra il capoluogo e Cisliano, all'incrocio con via Sant'Antonio Abate. Secondo quanto riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica. Purtroppo per il 58enne non c'è stato niente da fare: i soccorritori lo hanno trasportato al San Paolo in condizioni disperate, ed è deceduto in ospedale poco dopo. La ragazza alla guida dell'auto (una Volkswagen Polo), una 22enne, è stata portata al pronto soccorso dell'Humanitas per accertamenti sulle sue condizioni.

Allertati anche i carabinieri di Corsico, sul posto per i rilievi dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembra che il 58enne sia stato sbalzato dalla sella cadendo sull'asfalto.