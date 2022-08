Giovane dipendente di Leolandia muore in un incidente stradale

Moktar Doumbia è il ragazzo di 18 anni che martedì ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro a Leolandia. Originario della Costa d'Avorio, Moktar viveva a Presezzo (Bergamo) e aveva giocato a calcio nel Dalmine. Nel parco dei divertimenti si occupava del Museo dei pigiamini con un contratto stagionale ma nella vita faceva lo studente.

Ora il parco ha dato la sua disponibilità a contribuire alle spese per il viaggio in Italia della mamma e dei fratelli di Moktar - che al momento della tragedia si trovavano in Costa d’Avorio - per consentire loro di dare l’ultimo saluto al ragazzo. La stessa famiglia e gli amici di Moktar hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per garantire un funerale dignitoso: è possibile fare una donazione sul conto corrente della madre IT30I3608105138243019743023.

Moktar, affettuosamente soprannominato Moghi da amici e colleghi, a Leolandia regalava gioia e sorrisi ai bambini occupandosi di scattare le foto con i Superpigiamini nel Museo di PJ Masks City. Per ricordarlo, tutto lo staff del parco si è unito in un lungo applauso nel teatro LeoArena. La notizia della scomparsa di Moktar ha sconvolto e lasciato nello sgomento tutti i suoi i colleghi, che lo hanno voluto ricordare con un post su Facebook: un ragazzo semplice, generoso, entusiasta della vita, che amava stare in compagnia e con un sorriso di quelli da far sciogliere chiunque.

“Siamo ancora molto scossi per la scomparsa di Moktar Doumbia, giovane studente che da qualche tempo lavorava per noi con gioia e passione per regalare agli altri momenti di felicità. Ci mancheranno il suo entusiasmo e il suo sorriso. Siamo particolarmente vicini alla famiglia in questo terribile momento”, il ricordo di Giuseppe Ira, presidente di Leolandia.