Anziano muore travolto da un suv a Milano: "Servono i dissuasori"

Francesco Garzulli, 88 anni, è stato travolto da un'auto in via Forni, quartiere Comasina di Milano, giovedì. Venerdì, è morto in ospedale dov'era arrivato trasportato dal personale del 118. A investire l'anziano è stato un suv guidato da un giovane che si è fermato a prestare soccorso all'uomo.

A giorni dalla morte del signor Garzulli, sulla pagine Facebook Non sei della Comasina se diverse persone chiedono che venga posta maggiore attenzione alla sicurezza stradale in quel tratto di strada.

C'è chi chiede al Comune di mettere i dossi, ora che c'è stato un incidente mortale. C'è chi scrive che da anni si batte per chiedere i dissuasori in tutte le strade che entrano in Comasina.

"Io - scrive un residente - ho fatto presente al comitato di quartiere, polizia locale, qualche consigliere comunale e qualche politico in visita nei giorni pre - elettorali, che forse in Milano non esiste luogo più idoneo per mettere i dissuasori: massiccia presenza di scuole di ogni grado, molti anziani, molte persone con cani, pochi e malmessi gli attraversamenti pedonali. Senza contare come già scritto che auto e moto sfrecciano come dannati senza curarsi del pericolo".