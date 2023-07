Incidente in viale Fulvio Testi a Milano: un morto e un ferito molto grave

Una persona ha perso la vita e un'altra è stata trasportata all'ospedale in condizioni molto gravi. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 15 luglio, intorno alle 17.15, in viale Fulvio Testi, all'altezza dell'incrocio con via Santa Marcellina.

Ad avere la peggio un pedone, un uomo di 73 anni italiano, che è stato travolto da una moto. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e un'automedica, e la polizia locale di Milano. Per il 73enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate nell'impatto erano troppo gravi e i soccorritori hanno dovuto constatarne il decesso sul posto.

Delicato anche lo stato del motociclista, un 30enne italiano. Trovato incosciente e con pesanti traumi al cranio, al bacino e alla gambe - come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - l'uomo è stato intubato e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, il pedone stava attraversando la carreggiata centrale sulle strisce pedonali, in un attraversamento regolato da un semaforo, quando è stato travolto dalla moto. Non è chiaro se a passare con il rosso sia stata la vittima oppure il motociclista.