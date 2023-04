Grave incidente tra una moto e un'auto: motociclista morto

Un motociclista di 64 anni è morto dopo un incidente stradale a Gaggiano (Milano). Lo schianto tra la moto della vittima e un'auto si è verificato attorno alle 18 di lunedì, lungo via Europa, nella frazione di Vigano.

Secondo le prime informazioni pervenute, il centauro è morto sul colpo. Feriti in modo non grave il conducente e il passeggero dell'auto. Sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario, arrivato oltre che con ambulanza e automedica anche con l'elisoccorso.

Il traffico lungo la strada e nella zona è rimasto rallentato per permettere ai carabinieri della Compagnia Abbiategrasso di fare i rilievi. La dinamica dell'incidente è ancora da capire nel dettaglio.