Schianto tra autobus e moto: morto il 53enne Giorgio B., il figlio in ospedale

Tragedia a Milano domenica pomeriggio: un uomo è morto in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Diomede (San Siro) verso le sei e venti. L'uomo, Giorgio B. di 53 anni, si trovava in moto insieme al figlio. Lo schianto è avvenuto con un autobus della linea 78 all'altezza dell'incrocio con via Cassino.

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sul posto si sono precipitati vari mezzi di soccorso: tre ambulanze e due automediche. L'uomo è apparso subito in condizioni disperate. È stato portato in codice rosso, in coma, al San Carlo, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Meno grave il figlio, un ragazzo di 11 anni, trasportato al Niguarda in codice giallo con un trauma al braccio. Infine una donna di 47 anni, conducente dell'autobus, è stata portata al San Giuseppe in codice verde.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati alla polizia locale; sembra però, da una prima ricostruzione, che l'uomo stesse superando l'autobus, in quel momento fermo, che però è ripartito schiacciandolo contro lo spartitraffico della strada.