Pieve piange Giuseppe: chi era il 35enne morto nell'incidente a Milano

Pieve Emanuele piange Giuseppe Morlino, il 35enne morto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente col suo scooter in via Ripamonti.

In tanti, anche sui social, hanno voluto dire addio a 'Morlo', questo il soprannome con cui era conosciuto il giovane, operaio alla Dussman e noto nella cittadina a sud di Milano per essere un bravo ragazzo. L'impatto contro un palo mentre andava in scooter purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

Sul posto, all'altezza dello Ieo, erano intervenuti la polizia locale per i rilievi e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne. Giuseppe, oltre ai suoi molti amici, lascia un fratello più piccolo, il padre e la madre, la quale nell'apprendere della sua morte, accorsa sul luogo dello schianto, ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale.