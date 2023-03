Morto il ragazzo di 25 anni investito da un bus Atm mentre attraversava

Alla fine non ce l'ha fatta. Le ferite si sono rivelate troppo gravi. È morto il ragazzo di 25 anni, un giovane italiano, investito martedì mattina da un pullman Atm della linea 53 mentre attraversava la strada in via Arici.

Il dramma si era consumato poco dopo le 8.30. Stando ai primi accertamenti della polizia locale, il mezzo proveniva da via San Giovanni Battista della Salle e viaggiava in direzione via Arici, dopo aver superato l'incrocio con via Padova. Il giovane, invece, avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali da destra verso sinistra.

L'impatto è stato violentissimo: soccorso dagli equipaggi del 118, il 25enne era stato trasportato al Niguarda in coma, in condizioni disperate. Nel tardo pomeriggio, dopo qualche ora di speranza, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, originario di Bagno a Rispoli, nel Fiorentino.

Il lavoro dei ghisa, che hanno effettuato tutti i rilievi, prosegue adesso per ricostruire le cause della tragedia e l'esatta dinamica dello schianto. Il primo passo sarà capire chi tra il conducente del bus e il pedone avesse il semaforo verde. Una grande mano potrebbe arrivare dalla telecamera frontale del pullman, che dovrebbero aver registrato l'incidente.