Incidente a Milano, uomo travolto e ucciso da una moto mentre attraversa

Sangue sulle strade milanesi, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 82 anni. Il dramma si è consumato venerdì sera pochi minuti dopo le 20.30 in via Berna, in zona Inganni.

L'anziano, stando alle prime informazioni finora apprese, stava attraversando la strada quando sarebbe stato centrato da un 46enne in moto, che ha subito dato l'allarme e si è fermato a soccorrere il ferito. Raggiunto dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'82enne è poi stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo, dove poche ore dopo però i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale. Pare, secondo quanto appreso finora, che la vittima stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali quando è stato investito.