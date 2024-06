Incidente a Inzago, uomo travolto da un furgone: morto sul colpo

L'impatto non gli ha lasciato scampo. Un uomo di 47 anni è morto investito da un furgone martedì mattina a Inzago, nel Milanese. La tragedia si è consumata poco prima delle 7 in viale Filiberto.

Stando alle prime informazioni finora apprese, il 47enne sarebbe stato travolto da un furgoncino bianco guidato da una donna di 32 anni. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica, per lui non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La conducente del veicolo è invece stata accompagnata in ospedale in codice verde, con ferite lievi. Sembra che il mezzo abbia finito la propria corsa contro un albero.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Pioltello. Ai militari il compito di ricostruire la dinamica del drammatico incidente e accertare eventuali responsabilità.