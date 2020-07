Incidente a Legnano, auto si schianta contro il furgone degli operai: morto ragazzo 25enne

Notte di sangue sull'autostrada A8. Pochi minuti dopo mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un tragico incidente stradale è avvenuto nel tratto che scorre tra lo svincolo di Legnano e l'innesto per la A9.

A perdere la vita è stato un ragazzo di 25 anni che con la sua auto si è schiantato contro il furgone di alcuni operai che stavano raccogliendo i segnali dopo aver sistemato il new jersey centrale a causa di un precedente incidente.

Lo schianto tra la macchina del 25enne e il furgone è stato devastante, tanto che la vettura si è ridotta a un ammasso di lamiere e per tirare fuori il ragazzo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il guidatore è morto praticamente sul colpo e per lui non c'è stato nulla da fare. Illesi, invece, gli operai. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale: a loro spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.