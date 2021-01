Incidente a Legnano, Audi A3 si ribalta in via Sabotino: morto sul colpo un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni è morto sul colpo dopo un incidente stradale in via Sabotino a Legnano (Milano). Avrebbe fatto tutto da solo, secondo le prime informazioni. Probabilmente a causa dell'alta velocità avrebbe perso il controllo della propria auto, un'Audi A3, e si è ribaltato.

L'incidente si è verificato intorno alle 22. Come segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Quando sono arrivati i soccorritori, per il 37enne non c'era nulla da fare.

Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Legnano. Presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano.

Nello stesso istante, sempre nel Milanese, a Corsico, una coppia di coniuge è rimasta coinvolta in un incidente provocato da un'auto pirata: lo schianto ha provocato la morte di un 60enne, mentre sua moglie, una 59enne, è rimasta gravemente ferita.