L'auto svolta senza dare la precedenza: nello schianto muore un operaio

La svolta, il tentativo di frenata e l'impatto, fatale. È morto così Davide Fontana, l'operaio di 45 anni di Milano ma residente a Lazzate che ha perso la vita martedì sera in un drammatico incidente avvenuto a Lentate sul Seveso, in Brianza. Il 45enne stava viaggiando in sella a una Honda Hornet lungo via Manzoni quando all'altezza dell'incrocio con via Alfieri si è schiantato con una Bmw.

La macchina, svoltando, avrebbe urtato due moto: oltre alla Honda del 45enne nel tratto procedeva nella stessa direzione anche un KTM 990 Adventure. Illeso il conducente dell'auto e il secondo motociclista. Per l'operaio invece non c'è stato scampo: trasferito in ospedale in codice rosso, è morto prima di riuscire ad arrivare in pronto soccorso al San Gerardo di Monza.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita intorno alle 23.30 e in via Manzoni si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Al volante della Bmw 118 che svoltando a sinistra avrebbe omesso di dare precedenza, scontrandosi contro le due moto che provenivano dalla direzione opposta, c'era un 20enne che è poi risultato positivo al test dell'etilometro con un tasso di 0,56g/l.

Il ragazzo alla guida dell'auto, anche lui di Lazzate, oltre a una denuncia per guida in stato di ebbrezza e alle sanzioni previste dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.