Moghi, morto dopo il turno al lavoro: l'azienda paga il viaggio alla famiglia per i funerali

Il dramma che si mischia con la solidarietà. La morte che si fonde con la voglia di non dimenticare. È la storia di Moktar Doumbia, il ragazzo di 18 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto lunedì sera a Bottanuco, in provincia di Bergamo. Moghi, come lo chiamavano tutti nel parco giochi di Leolandia, dove lavorava, era in sella alla moto Ktm Duke 125 che gli aveva prestato un amico, proprio per andare e tornare da casa, a Presezzo, nella Bergamasca. Avrebbe cercato di superare il furgone Renaul Traffic che aveva davanti a sé, ma il mezzo avrebbe svoltato a sinistra: impatto violentissimo, inevitabile e purtroppo fatale.

Subito dopo la tragedia si è messa in moto la macchina della solidarietà, con gli stessi veritici di Leolandia che hanno deciso di pagare il viaggio ai familiari del 18enne per permettere loro di arrivare in tempo in Italia per i funerali, che si sono svolti sabato al cimitero di Colognola ad Azzano San Paolo.

"Il parco ha dato la sua disponibilità a contribuire alle spese per il viaggio in Italia della mamma e dei fratelli di Moktar, che al momento della tragedia si trovavano in Costa d’Avorio, il Paese d’Origine, per consentire loro di dare l’ultimo saluto al ragazzo", avevano spiegato da Leolandia.

Moktar, affettuosamente soprannominato Moghi da amici e colleghi, "a Leolandia regalava gioia e sorrisi ai bambini occupandosi di scattare le foto con i Superpigiamini nel Museo di Pj Masks City. Per ricordarlo, tutto lo staff del parco si è unito in un lungo applauso nel teatro LeoArena", avevano proseguito dal parco, ammettendo che "la notizia della scomparsa di Moktar ha sconvolto e lasciato nello sgomento tutti i suoi i colleghi".

"Siamo ancora molto scossi per la scomparsa di Moktar Doumbia, giovane studente che da qualche tempo lavorava per noi con gioia e passione per regalare agli altri momenti di felicità. Ci mancheranno il suo entusiasmo e il suo sorriso. Siamo particolarmente vicini alla famiglia in questo terribile momento", il ricordo di Giuseppe Ira, presidente di Leolandia.