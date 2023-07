Morto a 23 anni, ipotesi gara di velocità. L'amico alla guida sarà sentito dal gip

Sarà interrogato dal gip di Milano Alessandra Di Fazio nella giornata di martedì 11 luglio il 23enne fermato sabato e indagato per omicidio stradale in relazione all'incidente di Limbiate in cui ha perso la vita, venerdì notte, Arnold Selishta, 22enne di origine albanese. Il 23enne è il presunto autista del Range Rover su cui viaggiava anche il defunto, insieme a un terzo amico.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Desio, il gruppo di amici (tra i 18 e i 23 anni) aveva trascorso la serata a Nova Milanese, per poi salire a bordo del Range Rover e di una Bmw M8. Il viaggio verso casa, lungo la Saronno-Monza, sarebbe stato effettuato a vetture affiancate e ad alta velocità: qualcuno addirittura ipotizza che fosse in corso, tra i due mezzi, una gara di velocità. All'altezza di piazza Tobagi a Limbiate, l'autista del Range Rover ora indagato avrebbe perso il controllo del Suv, che si è più volte ribaltato e ha preso fuoco. Due degli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo mentre Selishta è stato estratto vivo dai vigili del fuoco, ma è morto poco dopo.