Tremendo schianto in galleria: Luca muore a 32 anni durante la vacanza, grave l'amico

La sbandata, lo schianto e la vacanza che in un attimo si trasforma in dramma. Tragedia mercoledì pomeriggio a Isernia, dove un uomo di 32 anni, Luca Cardellini, ha perso la vita in un incidente nella galleria di Sessano, in provincia di Isernia.

Teatro dello schianto, avvenuto verso le 18, è stata la Statale Trigina. Luca, che era originario di Ortona ma da anni viveva e lavorava a Milano, era a bordo della sua Peugeot 208 insieme a un amico quando, per cause ancora in corso di accertamento, la sua auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Brava che proveniva dal senso di marcia opposto per poi finire la propria corsa contro il muro della galleria.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno liberato i due dalle lamiere, per il 32enne non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Gravissimo l'amico che era in macchina con lui, che è stato portato all'ospedale Veneziale di Isernia in codice rosso, mentre il conducente della Brava è stato ricoverato in codice giallo.

Luca, stando a quanto appreso, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Molise insieme al compagno di viaggio. Una vacanza che è poi finita in tragedia.