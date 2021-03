Incidente mortale a Inveruno (Milano): addio a Marco, agente della polizia locale

È l'agente della polizia locale di Inveruno Marco Selmo la vittima dell'incidente mortale avvenuto lunedì mattina a Inveruno (Milano). 52 anni e da più di venti al comando, ha perso la vita in uno schianto avvenuto tra la sua moto e un'auto sulla strada provinciale 31.

"Oggi il Comune di Inveruno è in lutto - ha scritto sui social la sindaca Sara Bettinelli -. Abbiamo perso il nostro Vigile, Collega, Amico Marco Selmo. In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia. Vi chiedo comprensione. Non recatevi in Comune se non per vera ed estrema urgenza".

In tanti, dopo la notizia della sua scomparsa, hanno voluto dirgli addio. "Ciao Marco, sei e sarai per sempre il nostro vigile buono", ha scritto qualcuno su Facebook; "il vigile buono, affabile, gentile, sorridente e solare che tutti vorrebbero! Sincere condoglianze alla famiglia", ha commentato una signora; e molti hanno manifestato vicinanza ai suoi cari esprimendo dispiacere e facendo "sentite condoglianze alla moglie e ai suoi ragazzi".

L'incidente

Il sinistro è avvenuto nella prima mattinata di lunedì 8 marzo, verso le 7.30, quando sul posto sono accorsi ambulanze a automedica del 118, vigili del fuoco e polizia locale.

A nulla è valso il tentativo dei soccorritori di salvare la vita al motociclista: non si è potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto. Illesa, invece, l'automobilista.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco, perché il sinistro è avvenuto proprio davanti alla loro caserma. I rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertarne le responsabilità, poi, sono stati effettuati dagli agenti della locale, colleghi della vittima.

In base a una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe avvenuto quando l'auto, ferma allo stop in via Lazzaretto, avrebbe improvvisamente voltato in via Lombardia, dove il 52enne stava arrivando in moto.