Massimo, l'imprenditore morto in un tragico schianto in moto

Purtroppo non ce l’ha fatta. Nonostante quel disperato intervento di un cardiologo di passaggio, alla fine per lui non c'è stato nulla da fare. È morto l'uomo di 52 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente lungo la A4, tra le uscite di Cormano e lo svincolo di Certosa, nel pomeriggio di mercoledì. Massimo Passoni - 52 anni, brianzolo - era a bordo della sua moto, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato.

Originario di Bernareggio, Passoni era molto noto in Brianza. La sua famiglia in paese è stata a lungo proprietaria della "Fratelli Passoni", che per oltre 50 anni ha avuto la sede a Villanova e produceva asfalti.

Le condizioni dell’imprenditore brianzolo erano apparse fin da subito disperate. A soccorrerlo per primo un automobilista di passaggio, un cardiologo che gli aveva praticato il massaggio cardiaco. Poi la corsa disperata all’ospedale Niguarda di Milano, purtroppo inutile.

Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della Polstrada intervenuti per i rilievi. Da chiarire, soprattutto, se nello schianto siano rimasti coinvolti altri mezzi.