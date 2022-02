Mattia, il 31enne morto mentre attraversa la strada

È Mattia Rossi il 31enne di Melegnano (Milano) travolto e ucciso da un'auto mentre stava attraversando la strada insieme a un amico. L'incidente a Monza, al confine con Concorezzo (Mb), mercoledì sera.

Il giovane, in base a quanto ricostruito, si trovava insieme a un amico e stava cercando di attraversare la strada per raggiungere un locale dall'altra parte, lungo viale Sicilia, all'altezza del Malcantone, l'incrocio che collega Monza, Brugherio e Concorezzo. Ma in quel momento un'auto è sopraggiunta, lo ha investito e travolto, sbalzandolo a una trentina di metri di distanza. Lo schianto è stato tanto violento da costargli la vita.

Investito da un'auto mentre attraversa

L'investimento, a opera di un'utilitaria, è avvenuto poco dopo le 22. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Nel frattempo - secondo quanto al momento trapelato - l'auto si sarebbe allontanata, continuando la marcia con il parabrezza devastato dall'impatto.

Il veicolo è stato poi rintracciato dai carabinieri qualche metro più avanti, a Brugherio (Mb). Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica, in codice rosso, insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'investimento. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Al momento dell'intervento dei sanitari era già in arresto cardiocircolatorio e l'ambulanza lo ha accompagnato al pronto soccorso con le manovre di rianimazione in corso. Purtroppo è deceduto poco dopo.