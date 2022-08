Terribile schianto nella notte, motociclista morto sul colpo

Gravissimo incidente stradale nella notte di giovedì 4 agosto sulla strada vecchia Paullese all'altezza di Mediglia, nel Milanese. Un uomo è deceduto sul colpo e un altro è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

E' successo verso le cinque e mezza di mattina. Un'automobile e una moto si sono schiantate in modo molto violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, un'automedica e l'elicottero. Per l'uomo alla guida della moto non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo, dopo l'incidente. L'automobilista è stato trasportato in elicottero al San Gerardo, dove è ricoverato in condizioni disperate.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di San Donato Milanese.