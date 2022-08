Tragico schianto nella notte: motociclista di 35 anni contro un palo, morto sul colpo

Tragico incidente stradale a Milano nella notte di venerdì 5 agosto. Un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un palo mentre era in sella alla sua motocicletta.

E' successo poco dopo le tre di notte in via Ripamonti all'angolo con via Macconago, nei pressi di una rotonda, più o meno all'altezza dell'ospedale Ieo. L'uomo, secondo quanto viene riferito, si è schiantato contro un palo, dopo avere perso il controllo del mezzo. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne.

Poco più tardi è arrivata in via Ripamonti la madre del motociclista, una donna di 57 anni, che si è sentita male ed è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.