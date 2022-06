Incidente stradale in autostrada, morto motociclista di 65 anni

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 29 giugno sull'autostrada A1 all'altezza di Cadeo (Piacenza), poco prima delle 9. Un motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto, schiantandosi a terra.

Si tratta di un 65enne della provincia di Milano che viaggiava insieme ad una 64enne. Vani per lui i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari del 118. La donna, invece, è stata trasportata al Maggiore di Parma con l'elisoccorso, in condizioni di media gravità.

Sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. L'incidente è stato risolto poco dopo le 11 e ha causato parecchi disagi.