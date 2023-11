Incidente tra moto e furgone: morto motociclista a Cassina De' Pecchi

Un motociclista di 32 anni è morto dopo un grave incidente in moto nel Milanese. Il centauro era andato in ospedale in gravissime condizioni, dopo uno scontro tra il suo scooter Kymco e un furgone Iveco in via Roma (tratto della Strada Padana Superiore) a Cassina De' Pecchi (Milano). Il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì, poco prima delle 20.

Sul luogo dello schianto, all'incrocio con via Donatori del Sangue, sono arrivati due equipaggi del 118. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno inviato un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno soccorso il motociclista sul posto e poi lo hanno portato via in codice rosso, verso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove è morto poco dopo.

Oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale milanese e i carabinieri della Compagnia Pioltello per i rilievi. La dinamica dello scontro è ancora in fase di studio: lo scooterista sarebbe caduto da solo e poi sarebbe finito contro l'Iveco guidato da un 29enne albanese. La vittima, secondo le prime informazioni, abitava a Gorgonzola (Milano) ed era originario della Colombia.