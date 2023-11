Incidente tra moto e furgone: morto motociclista a Cassina De' Pecchi

Un motociclista di 32 anni è morto dopo un grave incidente in moto nel Milanese. Il centauro è rimasto ferito in modo grave dopo uno scontro tra la sua moto e un furgone in via Roma (tratto della Strada Padana Superiore) a Cassina De' Pecchi (Milano). Il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì, poco prima delle 20.

Sul luogo dello schianto sono arrivati due equipaggi del 118. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno inviato un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno soccorso il motociclista sul posto e poi lo hanno portato via in codice rosso, verso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove è morto poco dopo.

Oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale milanese, i carabinieri della Compagnia Pioltello per i rilievi. La dinamica dello scontro è ancora in fase di studio. La vittima, secondo le prime informazioni, abitava a Gorgonzola (Milano).