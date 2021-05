Tragico incidente stradale nel Lecchese, morto in ospedale un motociclista di Milano

Tragico incidente sabato 8 maggio in provincia di Lecco, a Lomagna, in via Milano. Un uomo di 51 anni di Milano ha perso la vita per le conseguenze dello schianto.

E' successo nel primo pomeriggio. Da quanto è stato ricostruito, il 51enne, R.R., proveniva dalla tangenziale Est e viaggiava in direzione Merate a bordo di uno scooter Aprilia, quando si è scontrato con una Citroen guidata da un 78enne all'altezza di una rotonda. L'uomo in sella allo scooter è scivolato per terra andando a impattare contro un cartello stradale.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118. Il 51enne è stato trasferito con la massima urgenza all'ospedale di Vimercate, il 78enne al San Gerardo di Monza. Poco dopo il trasporto in ospeedale, però, il centauro è deceduto. Ferito e sotto shock l'automobilista.