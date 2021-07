Incidente a Melegnano (Milano), 27enne muore in un violento schianto auto-moto

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita in un violento schianto tra la sua moto e un'auto. L'incidente in viale della Repubblica a Melegnano, hinterland sud est di Milano, nella mattinata di giovedì 1° luglio, verso le 11.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze ed elisoccorso, vigili del fuoco di Milano, polizia stradale e locale della cittadina. Gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno prestato soccorso al giovane nel tentativo di salvarlo, per poi trasportarlo in ospedale. Ma i loro sforzi, purtroppo, si sono rivelati vani: i traumi e le ferite riportati nell'impatto erano tanto gravi da provocarne il decesso, che è stato constatato sul posto.

Ad essere visitato dai soccorritori anche l'automobilista coinvolto nel sinistro, un uomo di 55 anni che a causa della tragedia versa in uno stato di profonda agitazione. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuarne le responsabilità sono affidati agli agenti della polizia locale di Melegnano. Per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso viale della Repubblica è stato chiuso in entrambe le direzioni.