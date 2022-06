Schianto tra due moto e un'auto in val di Sole: morto motociclista milanese

Tragedia in Trentino per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un motociclista milanese, purtroppo deceduto nonostante il trasporto in ospedale. Lo schianto è avvenuto a Pellizzano, in val di Sole, sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, nel pomeriggio di domenica intorno alle quattro e mezza.

L'incidente ha coinvolto un'automobile (una Golf) e due moto. Le condizioni dell'uomo, un 47enne residente a Trezzano Rosa (Milano), erano apparse immediatamente disperate. Trasportato con urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, non ce l'ha fatta. Nell'incidente sono rimasti feriti altri due 'centauri' e due persone a bordo della Golf. Uno di loro è stato liberato dai vigili del fuoco perché era rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto.