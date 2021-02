Tragico incidente a Nova Milanese, schianto tra una moto e un furgone: morto un operaio

La moto a terra, distrutta dall'impatto ferma a una ventina di metri di distanza dal luogo dello schianto. In mezzo all'incrocio il furgone immobile e il corpo senza vita di Massimiliano Malpighi, 50 anni, operaio di Cinisello Balsamo. Purtroppo per lui a nulla sono valsi i soccorsi del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso.

È il cinquantenne residente in provincia di Milano la vittima dell'incidente mortale avvenuto mercoledì nel primo pomeriggio a Nova Milanese. L'uomo era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando in via Garibaldi - per cause ancora in corso di accertamento - si è scontrato con un furgone con al volante un uomo di origine sudamericana residente a Bresso. All'incrocio tra via Garibaldi e via Galilei, a ridosso della sala Bingo, si sono precipitati i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme agli agenti della polizia locale del comando di Nova Milanese coordinati dal comandante.

Lo scontro all'incrocio e le indagini

Il motociclista è deceduto sul colpo: fatale lo scontro con il furgone che proveniva dalla direzione di marcia opposta alla sua che invece viaggiava verso Paderno Dugnano provenendo da Desio, guidando verso sud. Il personale è stato impegnato nei rilievi per diverse ore e ulteriori elementi utili per le indagini potrebbero arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona che avrebbero ripreso in parte il momento dell'impatto.

Il conducente del furgone è stato sottoposto al test dell'etilometro che ha dato esito negativo. L'uomo è uscito illeso dallo schianto ma al momento dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine risulta fosse in stato di choc per l'accaduto. Accertamenti in corso.