Si schianta con un furgone e finisce contro un muro: morto motociclista

Un uomo di 68 anni è morto mercoledì mattina dopo un incidente tra uno scooter e un furgone: il 68enne, che viaggiava a bordo del suo scooter, è andato a sbattere contro un muretto dopo un volo di diversi metri.

Lo ha riferito l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, spiegando che l’incidente è avvenuto intorno alle 8.45 in via Vittorio Veneto a Gorla Minore, in provincia di Varese.

Quando i sanitari del 118, intervenuti sul posto con un’automedica e un’ambulanza, lo hanno soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati svolti dai carabinieri.

Nella giornata di martedì un motociclista era morto tra Mediglia e Paullo, in provincia di Milano: l'uomo aveva perso il controllo della moto ed era volato per due metri, morendo sul colpo.